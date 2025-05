Det ble klart da trygdeoppgjøret kom i havn torsdag.

Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir årets oppgjør en årsvekst i pensjonen på 3,4 prosent.

Dette innebærer at pensjonene ikke bare følger prisveksten, men også gir et reelt løft i kjøpekraften, heter det. Gjennomsnittlig pensjonsnivå for en alderspensjonist i folketrygden øker med rundt 10.000 kroner i året.

– Sikre kjøpekraft

– Å sikre kjøpekraften for landets 1,1 millioner alderspensjonister er et viktig mål for regjeringen. Etter mange år i arbeidslivet skal pensjonen gi trygghet og verdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Oppgjøret er ifølge regjeringen i tråd med prinsippet om at pensjonene skal reguleres i samsvar med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, noe som skal gi forutsigbarhet og rettferdighet, samtidig som det bidrar til økonomisk balanse i pensjonssystemet.

– Dette er ansvarlig, og gir samtidig trygghet for pensjonistene. De som har bygd landet skal ha økonomisk trygghet i hverdagen, sier Brenna.

Påvirker mange ytelser

Det nye grunnbeløpet i folketrygden er 130.160 kroner, noe som tilsvarer en økning på 4,94 prosent.

Mange ytelser fra folketrygden beregnes av grunnbeløpet (G). Når grunnbeløpet heves, øker derfor ytelsene tilsvarende. Dette gjelder blant annet arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, omstillingsstønad og barnepensjon.

Endringen i grunnbeløpet gjelder fra 1. mai hvert år.

Mange pensjons- og trygdeordninger utenfor folketrygden benytter også grunnbeløpet når de beregner sine ytelser.