EU innfører høy toll på kunstgjødsel fra Russland

Tollen på kunstgjødsel skal ifølge EU-parlamentets intensjon øke fra 6,5 prosent til rundt 100 prosent over de neste tre årene. Det innebærer i praksis stans i importen. På enkelte landbruksprodukter blir tollen økt til 50 prosent.

Selve vedtaket om høyere toll på kunstgjødsel og landbruksvarer må gjøres i forhandlinger med ministerrådet.

Over en firedel av EUs import av kunstgjødsel kommer fra Russland, og ytterligere import er fra Belarus. EU mener denne importen er en trussel mot matsikkerheten i unionen, og dessuten ønsker de å ramme Russlands finansiering av krigen i Ukraina.

Vedtaket innføres trass i at europeiske bønder frykter at det skal øke den globale prisen på kunstgjødsel. For å dempe bøndenes bekymring vil EU innføre tollen gradvis med en opptrapping over tre år.

Tre år etter den russiske invasjonen av Ukraina er det på tide at EU slutter å finansiere den russiske krigsmaskinen, og gjør slutt på europeiske bønders avhengighet av russisk kunstgjødsel, mener EU-parlamentarikeren Inese Vaidere.

Yara, som er storprodusent av mineralgjødsel, har i årevis advart mot Europas avhengighet av russisk gjødsel og arbeidet for en gradvis innføring av toll. Nylig møtte Yara-sjef Svein Tore Holsether EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å diskutere saken.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier i en kommentar at etterspørselen etter russisk kunstgjødsel fortsatt vil være stor.

– Bønder i Europa kommer til å måtte betale mer for gjødsel av lavere kvalitet, sier han.