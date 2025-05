Chagosøyene er en øygruppe rundt 500 kilometer sør for Maldivene. Øygruppen huser en strategisk viktig militærbase på den største av øyene, Diego Garcia.

Basens framtid er sikret gjennom en leieavtale med Mauritius, heter det fra den britiske regjeringen. Avtalen for å leie territoriet til basen kommer til å koste 101 millioner pund per år, noe som tilsvarer rundt 1,3 milliarder norske kroner. Avtalen strekker seg over 99 år.

– Den strategiske plasseringen til denne basen er utrolig viktig, sa Starmer på en pressekonferanse torsdag.

Signeringen av avtalen ble midlertidig utsatt på grunn av en rettsordre fra en britisk domstol, som senere ble omgjort av en annen dommer.