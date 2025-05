Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Ved å overfalle Cyril Ramaphosa med bilder, video og beskyldninger om folkemord, iscenesatte Donald Trump et grotesk show da den sørafrikanske presidenten var på besøk. Vold mot hvite bønder må stoppe, men det er ikke et folkemord, og å påstå det er en løgn. Alle etniske grupper rammes.

Da Donald Trump tvang sin gjest til å se pinlige opptak av hatytringer og falske bevis på gravplasser for hvite bønder, beviste han at ingen besøkende i Det hvite hus er trygge fra den ritualiserte ydmykelsen som også ble påført Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

Ledere fra andre nasjoner må nå nøye vurdere om det er verdt å søke et tidligere ettertraktet møte i Det ovale kontor, med fare for å bli lurt i en felle.

Trumps parade av usannheter var åpenbart rettet mot hans Maga-base. Ingen som kjenner Sør-Afrika, kunne tatt hans fremstilling av landet seriøst. Det er et faktum at vold er vanlig, og at afrikaaner-bønder noen ganger rammes.

For den nøytrale observatør — og potensielle turist eller investor — ble Sør-Afrikas rykte rituelt ødelagt i beste sendetid. Hele arrangementet, der Trump viste større respekt for hvite golfspillere enn for en svart president og hans ministre, vekket ubehagelige ekko av apartheid.

Gitt sannsynligheten for en felle, må Ramaphosa ha overveid nøye hvor klokt det var å møte opp i det hele tatt. Timen med ydmykelse var tydeligvis prisen for å starte en dialog etter måneder der Pretorias representanter i Washington hadde blitt avvist, og ambassadøren utvist.

PÅ PLASS: Elon Musk tilstede under Cyril Ramaphosas besøk i Det hvite hus. Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

Representantenes hus vedtok torsdag sitt omfattende skatte- og budsjettforslag. En tilførsel på 150 milliarder dollar til forsvaret er sårt tiltrengt. Forslaget inneholder også en moderat velferdsreform, og nå har Senatet muligheten til å forbedre forslaget ytterligere.

Die Welt

Begår Sør-Afrika et folkemord på hvite? Kritikken fra Donald Trump er overdrevet, men den treffer på ett punkt. Utviklingen i voldskriminalitet i Sør-Afrika er eksplosiv. Domstolene er sterkt politisert, og korrupte tjenestemenn går fri.

Dagens Industri

Investoren Ruchir Sharma advarer om at Sverige har altfor mange milliardærer med arvet formue, og at dette kan føre til politisk uro. Han tar feil. De fleste av Sveriges superrike er blitt rike på egen virksomhet. Siden de mest konfiskerende skattene ble fjernet, har den svenske oppstartsscenen blomstret.

