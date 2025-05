Kina fryder seg over Trumps Harvard-nekt

Trump-administrasjonen fratok torsdag Harvard retten til å ta inn utenlandsstudenter. Det fører også til at studenter fra utlandet som allerede studerer der, må flyttes.

Tiltaket ses på som en betydelig opptrapping i administrasjonens forsøk på å presse eliteuniversitetet til å rette seg etter president Donalds Trumps krav. Universitet mener beslutningen er ulovlig.

På den kinesiske kringkasteren CCTV ble det fredag stilt spørsmål ved om USA vil fortsette å være et ettertraktet land for utenlandsstudenter. Det ble påpekt at Harvard allerede har gått rettens vei for å få tiltaket omgjort.

– Men med den lange rettsprosessen, kan tusenvis av internasjonale studenter få problemer med å vente, ble det sagt på CCTV. Videre het det at folk som vil studere utenlands, vil måtte vurdere andre muligheter «når politisk usikkerhet blir normen».

Utdanningssamarbeidet mellom USA og Kina er nyttig for begge land, og Kina motsetter seg politiseringen av akademia, sier talsperson Mao Ning i det kinesiske utenriksdepartementet.

– Tiltakene som er tatt fra amerikansk side, vil kun bidra til å skade landets internasjonale omdømme og kredibilitet, sier hun.

Harvard-saken har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier i Kina. Flere har spøkt med at universitetet bør åpne et campus i den kinesiske byen Harbin, hvis navn ligner på kinesisk stavemåte.

