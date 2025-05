– Handel mellom USA og EU må drives av gjensidig respekt, ikke trusler, sier Sefcovic, som beskriver handelen mellom partene som «enestående».

Sefcovic sier videre at EU-kommisjonen er klare til å arbeide i god tro for å lande en avtale, men sier samtidig at de er forberedt på å forsvare EUs interesser.

Trump foreslo tidligere fredag å innføre en toll på 50 prosent på alle varer fra EU. Senere samme dag sa han at han ikke var interessert i å inngå en tollavtale.