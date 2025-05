Harvard vant første runde mot Trump

Harvard University har fått medhold i retten i en sak mot Trump-administrasjonen, som forsøkte å nekte skolen å ta opp internasjonale studenter. En føderal dommer utstedte en midlertidig forføyning fredag kveld som stanser tiltaket inntil videre høring, skriver Financial Times.

Universitetet hevdet at det ville lide «umiddelbar og uopprettelig skade» uten rettens inngripen. Dommen kom kort tid etter at Harvard gikk til søksmål mot sikkerhetsdepartementet (DHS), og anklaget regjeringen for å krenke skolens grunnlovsfestede rettigheter.

SENDTE BREV: Sikkerhetsminister Kristi Noem. Foto: Bloomberg

Rammer 7.000

Sikkerhetsminister Kristi Noem sendte torsdag et brev til Harvard hvor hun varslet at nye og eksisterende internasjonale studenter måtte finne seg andre læresteder. Ifølge Harvard ville rundt 7.000 nåværende studenter bli rammet.

Noem anklager Harvard for å ha skapt et fiendtlig miljø for jødiske studenter, etter flere propalestinske protester i kjølvannet av Hamas’ angrep på Israel 7. oktober 2023 og Israels påfølgende offensiv i Gaza. Hun hevder også skolen ikke har overlevert nok informasjon om eventuelle lovbrudd blant utenlandske studenter, skriver FT.

«Dette er det siste tiltaket fra regjeringen som åpenbart er en gjengjeldelse mot at Harvard utøver sin ytringsfrihet etter første grunnlovstillegg,» skriver universitetsrektor Alan Garber i et åpent brev.

DHS på sin side beskylder Harvard for å undergrave presidentens myndighet, og sier at det er et «privilegium, ikke en rett» å ta opp utenlandske studenter.

Inviterer Harvard-studenter

Ifølge FT har saken vekket sterke reaksjoner blant akademiske miljøer og organisasjoner for internasjonale studenter. Hong Kong University of Science and Technology har allerede invitert Harvards utenlandske studenter til å søke hos dem.