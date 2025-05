Kim Jong-un rasende etter «ydmykende» sjøsetting

Ulykken skjedde torsdag under sjøsettingen av et krigsskip, og ifølge nordkoreanske statsmedier er flere verftsansatte pågrepet. Det rapporterte Reuters søndag.

En 5000 tonn tung destroyer fikk omfattende skader da deler av skroget ble knust i det den skulle sjøsettes i havnebyen Chongjin. Satellittbilder viser skipet dekket med blå presenninger og veltet på siden, med akterenden i vannet. Det opplyser tenketanken Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede under sjøsettingen. Han har sagt at ulykken har skadet landets «verdighet», og lover at de ansvarlige skal straffes.

Ifølge KCNA er sjefingeniøren ved Chongjin-verftet blant dem som nå er arrestert.

Torsdag ble det kjent at verftsdirektør Hong Kil Ho var avhørt som del av etterforskningen.

Les også Trump: Har tilbudt avtale med null toll USAs president Donald Trump sier at India har tilbudt USA en handelsavtale med null toll.

Eksperter sier til Reuters at ulykken trolig skjedde foran et stort publikum. Ifølge dem har det forsterket «ydmykelsen» for Kim, som ønsket å vise militær styrke.

Kim Jong-un har beordret at skipet skal repareres innen et regjeringsmøte i juni. KCNA opplyser at en plan er lagt og at arbeidet er i gang.

Den politiske sjefen for Nord-Koreas forsvarsdepartement uttalte ifølge KCNA at landets styrker vil «nøye kontrollere alle trusler fra fiendtlige land og holde dem i sjakk».