Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Ved å utestenge utenlandske studenter, vender også USA ryggen til verdens smarteste hoder. Harvard-universitet trengte et støt, men Trump-administrasjonen ser ut til å mene at man må ødelegge Harvard for å redde det. Det er det motsatte av å gjøre Amerika stort igjen.

Det virker som om Donald Trump og hans regjering er fast bestemt på å knuse skolen – som straff for å ha gjort motstand. Men til hvilken nytte?

Slik tolker vi Department of Homeland Securitys (DHS) beslutning torsdag om å utestenge utenlandske studenter fra det verdensberømte universitetet. Det gjelder 6 800 studenter – en fjerdedel av Harvards studentmasse – hvis fremtid nå er kastet ut i kaos. Det er også et kortsiktig angrep på en av USAs store konkurransefortrinn: evnen til å tiltrekke seg de smarteste og mest talentfulle fra hele verden.

Dette vil skade USAs evne til å tiltrekke seg talentfulle unge mennesker som bringer med seg entreprenørskap og intellektuell kapital.

Signalet til verden er at USA ikke lenger er åpent for å utdanne de smarteste unge hodene. Utenlandske studenter vil forstå budskapet – og ta talentene sine andre steder. Kinas politbyrå må le av flaksen sin, når deres største konkurrent velger å svekke seg selv – først med tolltiltak som gjør amerikanske selskaper mindre konkurransedyktige, og nå med et angrep på immigranttalent.

ANTISEMITTISK BASTION? Harvard-universitetet har fått kritikk for ikke å slå ned på antisemittiske protester. Foto: Bloomberg

Financial Times

Bedrifter over hele verden eksperimenterer med kunstig intelligens. Forrige uke sparket Microsoft 6.000 ansatte, inkludert stillinger innen produktledelse og programvareutvikling. Teknologien sparer tid og kostnader, men etter hvert merkes også endringene i arbeidsmarkedet.

Die Welt

De såkalte fredssamtalene de siste ukene har vist én ting: Vladimir Putins mål er å utslette Ukraina som en suveren stat. Igjen og igjen vender han tilbake til det han kaller bakenforliggende årsaker til konflikten. At NATO har tvunget ham med sin østutvidelse, at Ukraina styres av nazister, og at Ukraina ikke er en ekte nasjon.

The Economist

For femti år siden ble de siste amerikanerne evakuert fra Saigon. Dette kunne vært øyeblikket for å feire Vietnams triumf, men landet står overfor store utfordringer. For å unngå tilbakegang må Vietnam skape et nytt mirakel.

