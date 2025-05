Tusenvis kan bli tatt ut i streik

Fagforbundet og LO kommune har varslet at 8275 medlemmer i 148 kommuner vil bli tatt ut i første streikeuttak dersom partene ikke kommer til enighet i mekling før fristen, som er midnatt natt til 28. mai.

– Det var uaktuelt for oss å godta at de med minst, fikk minst. Vi krevde et rettferdig lønnsoppgjør med tydeligere lavlønnsprofil slik som frontfaget. Det fikk vi ikke, og derfor er vi nå i mekling, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet og LO kommune, i en pressemelding.

YS i åtte kommuner

I tillegg kan YS kommune ta ut 462 medlemmer i åtte kommuner og ett fylke.

– Vi jobber for en løsning hos riksmekleren, men arbeidsgiver sitter på nøkkelen her. Nå må fagarbeiderne prioriteres høyere, sier Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta og leder for YS Kommune.

Skolenes landsforbund, som er et forbund i LO, varsler uttak av 34 medlemmer i streik ved Porsgrunn videregående skole dersom det ikke blir enighet i kommuneoppgjøret.

Ender meklingen i brudd, blir det streik fra arbeidsdagens start onsdag 28. mai.

Kan ramme bredt

Medlemmene som kan tas ut til streik, arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting.

Blant yrkesgruppene er renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, administrativt ansatte, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, og teknisk personell. Det skriver Delta på sine nettsider.

4350 medlemmer kan tas ut av LO Stat

Parallelt med kommuneoppgjøret foregår lønnsoppgjøret i staten.

Også for de statsansatte er det meklingsfrist natt til 28. mai. Der kan 4350 medlemmer tas ut av LO Stat i første runde.

LO Stat har publisert en liste over departementer, etater/virksomheter der ansatte kan tas ut til streik. Blant disse er tre universiteter, Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav), Domstolene, Kriminalomsorgen og Statens vegvesen.