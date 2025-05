Harvard: Frykter varig skade etter kamp mot Trump

Ifølge Harvards alumninettverk «1636 Forum» bidrar internasjonale studenter – rundt en fjerdedel av Harvards studentmasse – med over 300 millioner dollar årlig i skolepenger for Harvard.

Store kutt

Selv om Harvard håper på seier i retten, forbereder universitetet seg på langvarige kutt ettersom regjeringen har mange virkemidler de kan bruke mot eliteuniversitetet.

Blant annet har fakultetene kutter i ansatte, doktorgradsopptak og driftskostnader. Universitetet har selv bevilget 250 millioner dollar i en overgangsperiode, mens president Alan Garber tar et lønnskutt på 25 prosent.

Kuttene kommer etter at Trump-administrasjonen allerede har varslet at de vil kutte 2,2 milliardene dollar i føderal støtte til universitetet, i tillegg har både helsedepartementet og åtte føderale byråer at de kommer til å kutte til sammen 510 millioner dollar i støtte.

Eksperter frykter at konflikten kan markere et veiskille i amerikansk høyere utdanning. Den etablerte modellen for føderalt finansiert forskning stammer fra annen verdenskrig, men er nå under angrep fra konservative krefter som mener universitetene er blitt for politiske.

Kina fryder seg

Ikke alle reagerer med bekymring på Trump-administrasjonens angrep på amerikanske universiteter – i Kina blir utviklingen møtt med skadefryd. Spesielt Harvards utfordringer har fått mye oppmerksomhet.

På den statlige kinesiske TV-kanalen CCTV ble det fredag stilt spørsmål ved om USA fortsatt vil være et attraktivt reisemål for internasjonale studenter. Kommentatorer antydet at økende politisk uro i landet kan få flere til å se etter utdanningsmuligheter andre steder i verden.

Også i kinesiske sosiale medier har saken skapt engasjement. Mange brukere har kommet med ironiske kommentarer, og noen har spøkt med at Harvard like gjerne kan åpne en filial i byen Harbin – som har et navn som på kinesisk ligner Harvards.