Jørn Eggum fortsatt sykmeldt

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Stian Fyen i Fellesforbundet overfor VG.

Eggum ble sykmeldt 2. mai etter at det ble kjent at han hadde behandlet sluttavtalen til en kvinnelig tillitsvalgt som han i flere år hadde et intimt forhold til.

I ettertid erkjente Eggum at han burde meldt seg inhabil i behandlingen av saker som omhandlet henne. Avsløringen førte blant annet til at Eggum trakk sitt kandidatur som LO-leder.

Kine Asper Vistnes, som var påtenkt å ta over som leder i Fellesforbundet, ble valgt som LO-leder.

Forbundsstyremøtet i Fellesforbundet møtes tirsdag.

– Det er et ordinært møte med en helt ordinær dagsordenen. Verken Jørn eller situasjonen i avdeling 10 står på dagsordenen, sier Fyen.

Han sier at forbundsstyremøtet skal utnevne en valgkomité for å supplere den ledige plassen i ledelsen etter at Vistnes ble LO-leder.

