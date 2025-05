Ukraina får grønt lys: Kan angripe mål dypt inne i Russland

Ukraina har nå tillatelse til å bruke vestlige våpen til å angripe militære mål dypt inne i Russland. Det bekreftet Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på mandag, melder Bloomberg.

– Det finnes ikke lenger noen rekkeviddebegrensninger for våpen levert til Ukraina, verken fra Storbritannia, Frankrike, oss eller amerikanerne, sier Merz.



Merz la til at dette innebærer at Ukraina har rett til å forsvare seg ved å angripe militære posisjoner også på russisk territorium. Tidligere har han støttet å levere tyske Taurus kryssermissiler til Ukraina, men den tyske regjeringen lenge har nølt.

USA har allerede godkjent bruk av ATACMS-raketter i grenseområder mot Russland, mens Storbritannia har gitt Ukraina klarsignal til å bruke Storm Shadow-missiler mot dypere mål. Merz’ uttalelser markerer dermed en klar politisk linjeendring fra sentrale NATO-land, skriver Bloomberg.

Bakgrunnen for endringen er Russlands økte intensitet i angrepene på Ukraina. Nylig ble landet utsatt for det største droneangrepet siden invasjonen startet for over tre år siden. Europeiske ledere har kritisert Kremls manglende vilje til å forhandle frem en våpenhvile og forsøker nå å legge økt press på Moskva.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i lang tid bedt om å få lov til å slå tilbake mot mål i Russland, blant annet for å forstyrre logistikk og angrepskapasitet. Den siste bølgen av russiske angrep har gitt dette ønsket ny aktualitet.

– Dette er et farlig vedtak, ifølge Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml.

Han uttalte til det russiske nyhetsbyrået Interfax at en slik beslutning kan underminere mulighetene for en politisk løsning.

Zelenskyj skal etter planen besøke Berlin onsdag. Der ventes det samtaler med Merz om videre militær støtte og bredere diplomatiske tiltak for å sikre en våpenhvile, ifølge en kilde med kjennskap til planene.