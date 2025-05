Trumps siste Harvard-stikk: – Gi pengene til fagskoler

President Trump fortsetter å true Harvard-universitetet med nye økonomiske innstramminger mandag.

Trump sa mandag at han vurderer å trekke tilbake tilskudd verdt 30 milliarder kroner fra Ivy League-universitet, Harvard University, og i stedet gi midlene til fagskoler over hele USA, skriver The Wall Street Journal.

Utsagnet er det siste i en rekke angrep fra Trumps administrasjon mot det prestisjetunge universitetet.

«Jeg vurderer å ta bort tre milliarder dollar i tilskudd fra et svært antisemittisk Harvard, og gi dem til fagskoler over hele landet vårt. For en god investering det ville vært for USA – og så nødvendig!!!», skrev Trump på sin plattform, Truth Social, mandag morgen.

Uttalelsen inneholdt ingen ytterligere detaljer, men kommer som en del av Trumps pågående kampanje mot det han omtaler som «woke»-ideologi og antisemittisme på amerikanske universiteter.

Forviser utenlandske studenter

I forrige uke kunngjorde det amerikanske innenriksdepartementet at Harvard mister retten til å ta inn internasjonale studenter . En føderal dommer utstedte midlertidig en forføyning fredag kveld som stanser tiltaket inntil videre høring, skriver Financial Times.

Trumps forslag vil trolig bli gjenstand for rettslig prøving, særlig dersom Kongressen allerede har bevilget midlene til bestemte formål.

Ifølge Harvard ville rundt 7.000 nåværende studenter bli rammet.

Presidenten gikk mandag ut på Truth Social og kalte internasjonale studenter for «radikaliserte gærninger».

Saksøker regjeringen

Siden mars har Harvard vært i konflikt med Trump-administrasjonen, etter at regjeringen varslet gjennomgang av nesten 90 milliarder kroner i føderal støtte til universitetet på grunn av bekymringer knyttet til antisemittisme.

Sikkerhetsminister Kristi Noem anklager Harvard for å ha skapt et fiendtlig miljø for jødiske studenter, etter flere propalestinske protester i kjølvannet av Hamas’ angrep på Israel 7. oktober 2023 og Israels påfølgende offensiv i Gaza. Hun hevder også skolen ikke har overlevert nok informasjon om eventuelle lovbrudd blant utenlandske studenter, skriver FT.

Harvard har svart med å saksøke den føderale regjeringen, og hevder at administrasjonen har brutt universitetets konstitusjonelle rettigheter og prinsippene for rettssikkerhet.

Verken Harvard eller Det hvite hus har så langt kommentert saken om Trumps siste utsagn mot Ivy-Leauge universitetet.