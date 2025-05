Rutte forventer enighet om 5-prosentmål på toppmøtet i Haag

Planen er at Nato-landene skal bli enige før Nato-toppmøtet i Haag i slutten av juni.

– Jeg antar at Haag kommer til å bli enige om et høyt forsvarsutgiftsmål på til sammen 5 prosent, sa Rutte på et møte i Natos parlamentarikerforsamling i Dayton mandag.

USAs president Donald Trump har lenge krevd et nytt mål på 5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Rutte har behendig brutt målet ned til 3,5 prosent til forsvar og 1,5 prosent til andre formål, som infrastruktur og grensekontroll.

Mandag ville han ikke si nøyaktig hvordan disse 5 prosentene kan brytes opp.

– Men det vil være betydelig over 4 prosent når det gjelder harde utgifter, og det vil også være et mål på forsvarsrelaterte utgifter, sa Rutte.

En slik inndeling gjør et økt mål lettere for flere land å svelge, og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har allerede signalisert at Norge er positiv til et «økt styrkemål i størrelsesorden 3,5 prosent».

Foreløpige anslag viser at Norge kan komme opp i 3,3 prosent ved utgangen av 2025.

(©NTB)