Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Donald Trumps naivitet bidrar til at Russlands Vladimir Putin kan fortsette drapene i Ukraina. Republikaneren Lindsey Graham hevder å ha 82 medforslagsstillere på et lovforslag som vil ramme land som kjøper russisk olje og gass med tollsanksjoner. Det er på tide at Republikanerne gjør opprør i Senatet for å stanse Putin.

Presidenten er misfornøyd med Putin. Russeren lytter ikke til presidentens bønner om å stanse drapene i Ukraina, og Trump er forvirret.

Trump kan være den eneste i verden som fortsatt er overrasket over hvordan Putin oppfører seg. Putin er den samme mannen han har vært i to tiår – besatt av å gjenreise så mye som mulig av det gamle sovjetimperiet. Ukraina er hans besettelse. Han kommer ikke til å endre sine ambisjoner bare fordi Trump veksler mellom å be om fred og komme med utfall i sosiale medier.

Dersom Trump signaliserte at han støtter sanksjonsforslaget fra Graham, Tom Cotton og Richard Blumenthal, ville det enkelt gått gjennom Senatet. I kombinasjon med løfter om mer våpen til Ukraina når dagens lagre er tomme, kunne slike sanksjoner få Putin til å revurdere kostnaden ved krig. Men republikanske senatorer kan handle uansett om Trump gir sin støtte eller ikke. De kan stemme over sanksjonsforslaget og tvinge presidenten til å forholde seg til den harde virkeligheten ved Putins ambisjoner – en virkelighet Trump helst vil unngå.

Financial Times

Angrepene på Marks & Spencer har skjedd ved å manipulere enkeltpersoner, ikke bare systemer. Kostnadene kan bli enorme. Driftsresultatet er redusert med 300 millioner pund, og 750 millioner fra markedsverdien er borte. I nettangrep kan mennesker være det svakeste leddet.

Die Welt

Lederen for De Grønnes ungdomsparti i Tyskland, Jette Nietzard, provoserer med symboler for forakt. Hun går med caps med teksten «Eat the Rich» og genser med «ACAB», som betyr «Alle politifolk er svin». Det skaper en farlig presedens, med generalisering og fordømmelse av hele grupper.

Dagens Industri

Sosialdemokratenes landsmøte skal behandle mange forslag om redusert arbeidstid. Å gå ned til 35-timersuke er en endring Sverige ikke har råd til. Vi må jobbe mer, ikke mindre.

