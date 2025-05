De kortsiktige forventningene til amerikanske forbrukere steg hele 17,4 poeng til totalt 72,8 poeng i mai, viser tallene fra organisasjonen The Conference Board.

Imidlertid er denne indeksen fortsatt under 80, som regnes som et farevarsel for en kommende resesjon. Samtidig falt andelen som forventet en resesjon i løpet av de neste tolv månedene.

Den vanlige forbrukertillitsindeksen (CCI) steg fra 85,7 til 98 poeng i mai. Indeksen hadde falt i fem måneder på rad, i stor grad på grunn av usikkerheten knyttet til president Donald Trumps tollpolitikk.

