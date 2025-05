De siste årene, med unntak av 2023, har det vært mer nedbør enn gjennomsnittet i Sør-Asia-regionen, og WMOs prognoser viser at dette vil fortsette i perioden 2025-2029, men at det vil kunne være sesongbaserte variasjoner.

Over flere tiår

WMO skriver likevel at den langsiktige oppvarmingen (gjennomsnitt over tiår) forblir under 1,5 grader.

Dette er det viktig å være klar over, ifølge forskningsleder i Cicero, Jan S. Fuglestvedt. Paris-avtalens temperaturmål gjelder gjennomsnitt over flere tiår.

– Rapporten viser at vi vil få noen år over 1,5 grader, men ikke om dette vil gjelde over flere tiår. Slik utviklingen er nå, ligger vi an til å krysse 1,5 grader over en periode på tiår nå, sier han til NTB.

Fuglestvedt sier at jo kortere perioden er med overstigning, og jo mindre temperaturen overstiger 1,5 grader, desto mer begrenser vi skadene, og det blir mindre vanskelig å bringe den ned igjen til under 1,5 grader.

– Dersom vi krysser 1,5-grensen, må vi ikke tenke at alt er tapt. Da får vi en ny situasjon, nemlig at vi – gitt temperaturambisjonene – må bøye kurven tilbake igjen for å få bare en midlertidig overskridelse. Enhver overskridelse vil kreve enda hardere klimatiltak, både ved at vi må klare netto null utslipp-ambisjonen og fjerne karbon fra atmosfæren i stor skala, sier forskningslederen.

Det er enda vanskeligere å bøye temperaturkurven enn bare å bremse oppvarmingen. Og vi beveger oss altså mot en slik situasjon, understreker han.

Varmere i Norge

I Norge er vi allerede godt kjent med at det blir varmere.

– Denne utviklingen forsterkes, de nordlige områdene varmes raskere opp, og på Svalbard ser vi de virkelig store, raske endringene, sier Hygen.

Han fastslår at det er en dualitet i Norge når det gjelder de økte temperaturene. På den ene siden nyter vi varmen og at vinterkulda slipper taket i kroppen.

– Men når vi ser den brutalt tidlige våren, med lite snø og store endringer i naturen som i år, vet vi at dette får konsekvenser for oss mennesker også, understreker han.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier rapporten er en viktig påminner om at vi må holde tempoet oppe og fortsette å kutte utslipp.

– Klimaendringene pågår her og nå, og hver desimaløkning i temperaturen gjør både oss og naturen mer sårbare. Skal vi sikre folk en trygg framtid, må vi prioritere klimapolitikken også i utrygge tider. Samtidig skal vi være realistiske og sørge for at alle kan være med på den omstillingen vi skal gjennom, sier han til NTB.

