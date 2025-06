Kan anke allerede på fredag

Trump-administrasjonen varsler at den kan be USAs høyesterett gripe inn allerede fredag for å stanse en føderal dom som har satt en stopper for en rekke av president Donald Trumps tolltiltak. Det opplyses i et skriv til den føderale ankedomstolen torsdag morgen, ifølge CNBC.

I skrivet heter det at man søker «emergency relief» fra landets høyeste domstol for å «unngå uopprettelige skader på nasjonal sikkerhet og økonomi». Samtidig presiseres det at Høyesterett kun vil involveres dersom ikke ankedomstolen selv gir midlertidig oppsettende virkning på vedtaket.

– Høyesterett må sette en stopper for dette, sa pressesekretær Karoline Leavitt i et kraftig angrep på de tre dommerne som opphevet Trumps «gjengjeldende» tolltiltak.

– Disse dommerne har skamløst misbrukt sin dømmende myndighet for å frata president Trump muligheten til å gjennomføre det mandatet han har fått fra det amerikanske folk, ifølge Leavitt.

– De truer med å undergrave USAs troverdighet på verdensscenen, sa Leavitt.

TORDNET: Trumps pressesekretær, Karoline Leavitt, tordnet mot dommerne som blokkerer Trumps toller. Foto: NTB

Uttalelsene fra Det hvite hus kom etter at USAs handelsdomstol onsdag kveld fattet en beslutning som utgjør et alvorlig tilbakeslag for presidentens handelspolitikk. Kjennelsen blokkerer mange av Trumps tollpålegg, som var ment å fremme det administrasjonen omtaler som en «mer rettferdig» handel med utlandet.

Samtidig som Trumps administrasjon forbereder en potensiell anke til Høyesterett, har den også bedt handelsdommerne om å fryse håndhevelsen av vedtaket mens ankesaken behandles.

Torsdag ettermiddag kom det ytterligere en rettsavgjørelse mot Trumps tollpolitikk, denne gangen fra en føderal dommer i Washington D.C., som også konkluderte med at flere av tollene er ulovlige.

– Vi lever under et rettslig tyranni, skrev vise stabssjef Stephen Miller i Det hvite hus på X.