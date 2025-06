Tyskland: Vil innføre egen skatt for tech-giganter

Den tyske regjeringen jobber med planer om å innføre en digital skatt på 10 prosent rettet mot globale internettgiganter som Google og Meta. Det bekrefter landets medie- og kulturkommissær Wolfram Weimer i et intervju med Stern, gjengitt av Financial Times.

– Vi mener alvor med dette, ifølge Weimer, som tidligere blant annet har vært redaktør for avisen Die Welt.

– Vi forbereder et konkret lovutkast, sa han.

Skatten skal ifølge Weimer kunne baseres på en modell som er innført i Østerrike. Der er en skatt på fem prosent på annonsetjenester fra store plattformer. Weimar antydet at skattesatsen i Tyskland kan bli det dobbelte av Østerrikes, med en sats på 10 prosent.

Forslaget er forankret i regjeringsplattformen til forbundskansler Friedrich Merz’ sentrum-venstre-koalisjon, som i begynnelsen av mai forpliktet seg til å vurdere en skatt på digitale plattformer. Inntektene skal brukes til å styrke det tyske medielandskapet, skriver FT.

– Jeg har invitert ledelsen i Google samt sentrale bransjeaktører til samtaler om mulige alternativer til en skatt, inkludert frivillige bidrag, sa Weimer.

Kan skape dårlig stemning

Tysklands planlagte digitalskatt kan legge ytterligere press på forholdet til USA, der president Donald Trump anklager EU for å behandle amerikanske selskaper urettferdig og truer med nye tolltiltak som gjengjeldelse. Weimer avviser at slike hensyn skal stoppe initiativet, og sier at regjeringen allerede har startet arbeidet med det juridiske rammeverket.

Flere EU-land, som Frankrike og Østerrike, har allerede innført lignende avgifter på digitale selskaper. Weimer sier at erfaringene derfra viser at skatten ikke har ført til merkbare prisøkninger, men at selskapene “endelig gir et lite skattemessig bidrag til samfunnet.”

– De enorme fortjenestemarginene er blitt litt redusert, ifølge Weimer.

Tyske medieorganisasjoner har ønsket initiativet velkommen. Både Bundesverband Digitalpublisher og Zeitungsverleger og Medieforbundet for den frie presse støtter tiltaket, ifølge nyhetsbyrået DPA. De ber regjeringen om at skatteinntektene fordeles til redaksjonelle medier, og peker på at globale teknologiplattformer har lagt press på deres forretningsmodeller.

– Skatten bør gjelde alle teknologiplattformer som omsetter for milliarder i Tyskland og utnytter redaksjonelt og kulturelt innhold skapt av andre, sa Weimer.