IMF gir krigslån til Ukraina

Det internasjonale pengefondet (IMF) har inngått en avtale med Ukraina om å utbetale en ny del av lånepakken på 15,5 milliarder dollar til det krigsherjede landet, ifølge en uttalelse fra pengefondet torsdag. Det tilsvarer om lag 155 milliarder kroner.

Denne niende utbetalingen, på rundt 500 millioner dollar, ble godkjent av IMF-ansatte etter en gjennomgang under et besøk i Kyiv tidligere denne uken. Avtalen må nå formelt godkjennes av IMF-styret – en prosedyre som vanligvis er en ren formalitet, skriver Bloomberg.

Låneprogrammet ble etablert i 2023, og er det første av sitt slag der IMF tillater utlån til et land i pågående krig. Reglene ble justert etter Russlands fullskala invasjon i 2022, ifølge Bloomberg.

Ifølge Bloombergs kilder var det ingen store uenigheter mellom IMF og ukrainske myndigheter under det siste møtet. Likevel uttrykte pengefondet bekymring over Kyivs planlagte budsjettutvidelse på rundt 400 milliarder hryvnia – tilsvarende 9,6 milliarder dollar – noe som vil presse underskuddet til over 10 prosent av BNP.

– IMF anerkjenner behovet for økte militærutgifter, men ønsker en tydelig plan for hvordan disse skal finansieres, sa en av kildene.

Et mulig tiltak som ble diskutert er innenlands låneopptak. Samtidig skal IMF ha uttrykt frustrasjon over forsinkelser i utnevnelsen av en ny tollsjef i Ukraina – et tiltak landet forpliktet seg til som del av låneavtalen.

Neste utbetaling på rundt 440 millioner dollar er planlagt i august, forutsatt at gjennomgangen av programmet forløper uten problemer. Hele programmet strekker seg frem til 2027.