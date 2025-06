Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump er ikke en konge. Et omfattende vedtak fra handelsdomstolen setter presidentmakten på plass i tråd med grunnloven. Det hvite hus hevder det vil vinne i Høyesterett, men ut fra domstolens begrunnelse virker det lite sannsynlig. Trump ville gjort klokere i å ta kjennelsen som en politisk gave og heller droppe den ødeleggende tollen.

I en kjennelse som vekket internasjonal oppmerksomhet, blokkerte USAs handelsdomstol onsdag president Trumps omfattende tolltiltak. Dette er et viktig øyeblikk både for rettsstaten og økonomien, og bekrefter igjen at Amerika ikke har en konge som kan styre med dekreter.

Småbedrifter og flere delstater utfordret Trumps bruk av International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) fra 1977 for å pålegge vilkårlige tollsatser.

Den loven gir presidenten vide fullmakter i en nasjonal nødsituasjon til å «håndtere enhver uvanlig og ekstraordinær trussel», inkludert å «regulere» «importen» av utenlandsk eiendom.

Trump påberopte seg IEEPA fordi han ville kunne innføre tollsatser etter eget forgodtbefinnende. Men Grunnloven gir ikke presidenten rett til å ignorere Kongressen og gjøre som han vil.

Domstolens kjennelse lukker i praksis døren for bruk av IEEPA som grunnlag for å ilegge toll. Det betyr at en framtidig demokratisk president ikke kan erklære klimakrise og bruke toll som straff mot land med høye CO₂-utslipp. Konservative bør juble over denne begrensningen av énmanns-styre.

Financial Times

Med Donald Trump som president har kryptovaluta fått en forkjemper i Det hvite hus. Men familiens entusiasme for kryptoeventyr, kombinert med administrasjonens positive holdning til kryptovaluta, skaper en åpenbar interessekonflikt. Legitimering av ustabile kryptoeiendeler tilfører dessuten risiko til det finansielle systemet.

Die Welt

Vi snakker mye om forfallen infrastruktur, men det offentlige rommet gir ofte et sørgelig inntrykk, med kasser, gjerder og søppel. Det finnes knapt en by hvor ikke møblement fra isbarer, pizzarestauranter, kinarestauranter og gatekjøkken brer seg over fortauene.

Dagens Industri

Socialdemokraterne var tidligere en bred folkebevegelse. Nå har den smalnet inn til et aktivistdominert parti. Medlemmene representerer i dag knapt 1 prosent av velgerne. Radikale krefter i Skåne, Göteborg og Stockholm har tatt over.

