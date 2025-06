Historisk røykeforbud

Det er den franske helseministeren Catherine Vautrin som kunngjorde lovendringen som en del av et nasjonalt helsetiltak.

– Tobakk må forsvinne der barn er, sier Vautrin til en fransk lokalavis torsdag.

Samtidig skal helseministeren redusere nikotininnholdet i vape, samt antallet smaker som er tilgjengelig.

Boten for å bryte forbudet vil være på 135 euro, og lokalt politi skal kontrollere at forbudet følges.

I 2023 sa 15,6 prosent av 17-åringer at de røykte, halvparten så mange som ti år tidligere.

– Målet mitt er både enkelt og ekstremt ambisiøst: å sørge for at barn født i 2025 blir den første røykefrie generasjonen, sier Vautrin.

Helseministeren ønsker også at det skal være ulovlig å røyke i områder rundt skoler, men det er ikke bestemt helt enda. Det er blant annet for å forhindre at skoleelever går ut for å røyke i friminuttene.

Uteserveringer til restauranter, barer og kafeer er unntatt røykeforbudet.