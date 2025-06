Toll og internprising i en usikker tid

Fastsettelse av toll er ordinært en oppgave som tilligger Representantenes Hus. Med hjemmel i en kriselov som kan anvendes når USA er i en «nasjonal økonomisk nødsituasjon» er denne myndigheten nå overført til presidenten.

USA er blant Norges viktigste handelspartnere; vi eksporterer for om lag 60 milliarder kroner og importer for knapt 83 milliarder. Etter at den beryktede tollavtalen ble presentert i rosehagen utenfor Det hvite hus, har nyheter om økte, reduserte og utsatte tolltariffer blitt daglig kost. Den varslede EU-tollen på 50 prosent er utsatt til 9. juli, og det er usikkert om Norge vil havne over de varslede 15 prosentene. Selv den varslede Kina-tollen på 145 prosent er redusert – formodentlig med stor risiko for USAs sikkerhet og selvstendighet.

Einar Bakko, partner og advokat i Selmer. Foto: Selmer

Internasjonal internprising

I tillegg til de direkte økonomiske konsekvenser for eksportnæringene som rammes, har usikkerheten rundt tollsatser flere uheldige skatte- og avgiftsmessige følger. Et forhold som har fått mye oppmerksomhet, særlig i USA, er konsekvensene for internasjonal internprising (transfer pricing).

Multinasjonale konserner utveksler i stor grad varer og tjenester over landegrensene. Ved å allokere lave kostnader og høye inntekter til lavskatteland, og vice versa til høyskatteland, kan konsernet søke å redusere sin samlede globale beskatning. Reglene om internprising handler om å sikre at transaksjoner internt i konsernet skjer til priser som ville vært avtalt mellom uavhengige parter, såkalte armlengdes priser. Litt enkelt sagt dreier det seg om å finne frem til den prisen som mest sannsynlig ville blitt avtalt mellom likeverdige og uavhengige parter i en tilsvarende transaksjon og under samme økonomiske rammevilkår.

Internprising for skatteformål er regelstyrt, og Norge har i stor utstrekning sluttet seg til internasjonale prinsipper. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations er en omfattende håndbok for internprising som anvendes innenfor OECD-området. Selv om norsk skattelovgivning bare sier at det skal tas hensyn til disse retningslinjene, blir prinsippene som er nedfelt i OECD-guiden stort sett anvendt av norske skattemyndigheter når det er spørsmål om for høye kostnader, eller for lave inntekter er allokert til Norge.