Danskene pensjonerer tusenlappen

Selv på tusenlappens siste dag kan det være vanskelig å bli kvitt den. For ett år siden fikk nemlig butikker lov til å nekte å ta den imot som betaling for beløp under 250 kroner.

Næringslivsorganisasjonen Dansk Industri (DI) setter pris på at den store seddelen forsvinner. Det gjør handelen lettere og sikrere for butikker og ansatte, mener de.

– Det brukes mindre kontanter enn før, så derfor har store sedler ofte skapt problemer i kassen. Vi vet at de også brukes til å forsøke å narre butikkpersonale, når en lurendreier for eksempel kjøper en billig lighter og så får vekslepenger fra kassen, sier direktør Jacob Kjeldsen i DI Handel.

Selv ikke banken vil ta imot tusenlappene heretter, men tre av Forex' vekslingskontorer i København, Aarhus og Odense vil fortsette å veksle dem inn i ett år til.

Også flere andre danske sedler fra eldre seddelserier – fra 1944, 1952, 1972 og 1997 – blir ugyldige fra søndag. Kun seddelserien fra 2009, med bilder av broer og oldtidsfunn, vil heretter vel gyldig, men altså ikke tusenlappen.

En oversikt fra den danske sentralbanken i april viste at det fortsatt var tusenlapper for 1,7 milliarder kroner i omløp. Det tilsvarer drøyt 2,6 milliarder norske kroner.