– Trusselen Kina utgjør kan være reell og nær forestående, sa Hegseth under en sikkerhetskonferanse i Singapore lørdag.

– Beijing forbereder seg troverdig på potensielt å bruke militærmakt for å endre maktbalansen i Indo-Stillehavet, la han til.

Hegseth hevdet videre at Kina nå er i ferd med å bygge militær kapasitet for å invadere Taiwan og at de øves «på alvor» for å forberede en slik invasjon.

Uttalelsen kom samtidig med at president Donald Trump varslet en opptrapping i USAs handelskrig med Kina.

Kinas ambassade i Singapore fordømmer i en kommentar Hegseths uttalelse og kaller den «gjennomsyret av provokasjoner og oppvigleri».

– Hegseth har gjentatte ganger svertet og angrepet Kina og ustanselig spilt opp den såkalte Kina-trusselen, heter det i uttalelsen fra ambassaden, som anklager USA for å være «den største bråkmakeren i regionen».