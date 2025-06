Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Når en føderal handelsdomstol dømmer mot Donald Trump, hevder han at avgjørelsen må ha vært motivert av rent Trump-hat. Hva annet kan det være? Tja – kanskje loven og Grunnloven? Nødtiltaksloven gir ikke presidenten ubegrenset myndighet til å ilegge toll etter eget forgodtbefinnende.

Dette er nøyaktig hva føderale dommere skal gjøre, men i Trumps univers er den eneste gode dommeren en som alltid dømmer i hans favør.

Ironisk nok er dommerutnevnelsene en av Trumps største bragder: totalt 234 føderale dommere, inkludert 54 lagmannsdommere og høyesterettsdommerne Gorsuch, Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett.

Ifølge våre kilder kom ikke Trumps utfall uten baktanker. Han er sint og flau over at hans kjernesak – tollene – er i juridisk trøbbel. Men i stedet for å revurdere dem, vil han skyve skylden over på andre.

Presidenten bør forstå at hans angrep på konservative dommere skader hans egen agenda og ettermæle. Innlegget hans på sosiale medier er dagens snakkis i juridiske kretser, og han vinner ingen venner på dette.

Trump kan i verste fall oppleve at færre dommere velger å gå av – i frykt for å bli erstattet av partiske lakeier.

En merkelig ironi med Trumps andre presidentperiode er at han later til å ha glemt mye av det som skapte suksessen i første runde – og overbeviste republikanske velgere om at han fortjente en ny periode. Hans angrep på sin egen juridiske arv er eksempel nummer én.

Financial Times

USAs internasjonale handelsdomstol slo denne uken fast at presidenten misbrukte nødlover om for å innføre økte tollsatser. Det fjerner hovedgrunnlaget for hans mest profilerte politikk. Det viser at domstolene er en viktig motvekt til presidentens forsøk på å styre med dekret.

Die Welt

Provoserer Donald Trump systematisk, for deretter å bøye av? Observatører mener å ha gjenkjent mønsteret fra både tollsatser og forhandlingene om Ukraina-krigen, og det har gitt presidenten tilnavnet Taco: Trump always chickens out. Men det er risikabelt å stole på Taco-regelen.

The Economist

Først knuste han gjengene. Nå knuser Nayib Bukele kritikerne. El Salvadors president har alle undertrykkelsesverktøy han trenger for å bli sittende ved makten på ubestemt tid. Bukele har vært en av vinnerne under Donald Trumps utenrikspolitikk, og roses av Trump for å gjøre en fantastisk jobb.

