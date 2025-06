Elon Musk avslutter nå stillingen som leder for Department of Government Efficiency (Doge) i Trump-administrasjonen. I den anledning har Tesla-sjefen gjort et intervju med CBS Sunday Morning, etter fire måneder med kutt i den føderale etaten.

– Doge ble syndebukken for alt. Hvis det var noen kutt, reelle eller oppdiktede, fikk Doge skylden. Jeg har møtt folk som tror Doge skal hindre dem i å få trygden sin, noe som er helt feil, uttalte Musk.

Musk skapte initiativet Doge, som skulle spare staten for enorme summer ved å redusere byråkratiet. På fire måneder ble 250.000 ansatte enten sagt opp eller kjøpt ut. Blant annet ble støtteordninger og ressurser til miljømyndighetene EPA og NOAA kuttet.

– Jeg er en tilhenger av en mindre stat, ikke en større. Så hvis noen mener staten skal gjøre mer, vil de naturligvis være imot Doge, sa Musk.

Les også – Amerikanere skylder Musk en stor takk Etter fire måneder som leder for Trumps effektiviseringsenhet «Doge», går Elon Musk ut av regjeringen. Fredag holder han pressekonferanse med presidenten.

Skuffet over Trump-pakke

Intervjuet fant sted ved SpaceX-hovedkvarteret i Texas, hvor Musk også ga uttrykk for frustrasjon over Trumps nye budsjettforslag, kjent som den «The One, Big, Beautiful Bill.».

– Jeg ble skuffet over å se den massive budsjettpakken, som øker underskuddet, ikke reduserer det, og undergraver arbeidet Doge har gjort, sa Musk.

Til tross for at Musk offisielt trakk seg med henvisning til at hans 130 dager lange rådgiverperiode var over, hadde han inntil da hevdet at han ville fortsette deltid. Kritikken mot budsjettet skal imidlertid ha blitt et vendepunkt. Etter at CBS News publiserte en forhåndsklipp med Musks uttalelser, nådde reaksjonene Det hvite hus. Innen et døgn var Musk ute, skriver nyhetsbyåret.

– Jeg vil fortsatt besøke og være en venn og rådgiver for presidenten, sa Musk.

President Trump forsøkte å dempe inntrykket av et reelt brudd og uttalte:

– Elon drar egentlig ikke. Han kommer til å være fram og tilbake, det har jeg en følelse av.

Les også Trump svarer på Musk-kritikk Tidligere denne uken var Elon Musk ute med hard kritikk mot Trumps store skattereform. Nå går presidenten «The One, Big, Beautiful Bill» i forsvar.

Musk innrømmet at Doge-perioden hadde vært krevende, både for ham personlig og for Tesla, som har hatt et kraftig fall i omsetningen. Formuen hans er redusert med 100 milliarder dollar i løpet av perioden.

Avslutningsvis gjentok Musk at han nå vil rette fokuset tilbake på sine egne selskaper, inkludert Tesla, SpaceX, Neuralink og X.

– Du kan tenke på selskapene som tiltak for å forbedre sivilisasjonens sannsynlige utvikling, sa Musk.