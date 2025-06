Ifølge det ukrainske flyvåpenet benyttet Russland hele 472 droner i nattens angrep, men 382 av disse ble skutt ned.

Russland skal også ha angrepet med sju raketter, og tre av disse ble skutt ned, heter det.

Ett av rakettangrepene var rettet mot et av den ukrainske hærens treningsfelt. Tolv ukrainske soldater ble drept og over 60 er såret i angrepet, ifølge hæren.

– Fienden gjennomførte i dag 1. juni et rakettangrep mot et av treningsområdene til den ukrainske hæren, heter det i en kunngjøring.

Det blir ikke opplyst hvor i Ukraina angrepet fant sted, men øverstkommanderende for de ukrainske landstyrkene leverte søndag sin avskjedssøknad som følge av angrepet, ifølge Reuters.

Generalmajor Mykhailo Drapatyi har hatt stillingen siden november. Han skriver på Facebook at han føler på ansvaret for at soldatene ble drept.

– De var ment å studere, leve og kjempe – ikke dø. Mine ektefølte kondolanser går til familien av ofrene og alle som lider, skriver han.

– Angrep mot russiske flybaser

Ukraina hevder på sin side å ha gjennomført et omfattende droneangrep mot fire russiske flybaser natt til søndag, den ene i Irkutsk-regionen i Sibir, rundt 4300 kilometer fra Ukraina.

Minst 40 russiske kampfly, blant dem strategiske bombefly av typen Tu-95 og Tu-22, ble ifølge en ukrainsk sikkerhetskilde ødelagt i angrepet.

Opplysningene er ikke bekreftet, verken fra russisk side eller uavhengige kilder, men sikkerhetskilden har vist fram en video som viser store fly i brann.

Det er imidlertid ikke verifisert når eller hvor opptaket er gjort.

Møtes i Istanbul

Mandag møtes ukrainske og russiske forhandlere til en ny runde med samtaler i Istanbul i Tyrkia.

Den ukrainske delegasjonen vil bli ledet av forsvarsminister Rustem Umerov, opplyste president Volodymyr Zelenskyj søndag.

– Vi vil gjøre alt for å beskytte vår uavhengighet, staten vår og folket vårt, sa han.

Ukraina vil under samtalene foreslå et veikart til fred som i stor grad er i samsvar mellom det landet tidligere har krevd, viser et dokument Reuters har fått tilgang til.

Gjentar krav

Veikartet legger opp til 30 dagers våpenhvile der alle krigsfanger løslates samt videre forhandlinger med utgangspunkt i de nåværende frontlinjene i krigen, og med representanter fra USA og Europa til stede.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krever også et møte ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin samt forsikringer om at verdenssamfunnet ikke anerkjenner de russiskokkuperte områdene som en del av Russland.

Ukraina krever også at en framtidig avtale ikke skal legge begrensninger når det gjelder landets framtidig forsvar.

NTB