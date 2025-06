WSJ: – Ukraina er ikke beseiret

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Visepresident JD Vance sier stadig Ukraina ikke vinner krigen mot Russland. Men dristige droneangrep mot flybaser dypt inne i Russland viser Kyivs fortsatte kampvilje. Blant de russiske flyene som ble ødelagt i et ukrainsk droneangrep søndag, var det bombefly som skyter kryssermissiler mot Ukraina. Ukraina er ikke blitt beseiret.

Det er uklart hvor mange fly som ble ødelagt, men skadene var store nok til at det russiske forsvarsdepartementet følte seg tvunget til å bekrefte angrepene. Basene som ble rammet, lå i Sibir og det russiske fjerne østen.

Droneangrepene vil ikke endre krigens gang, men de viser at Ukraina har evne til å slå til langt fra grensen mot Russland. Etterretningen som krevdes for å gjennomføre operasjonen, som angivelig har vært under planlegging i 18 måneder, gir også Kreml god grunn til uro. Hadde Ukraina hjelp fra russisk side?

Nå er det på tide at senatorene Lindsey Graham og Richard Blumenthal får vedtatt lovforslaget om sanksjoner mot land som kjøper olje og gass fra Russland. Republikanerne ønsker å følge Trumps linje, men senatorene er ikke stemmekveg. Før eller siden må de vise at de mener alvor når de sier de vil hjelpe en desperat alliert i kampen for frihet mot en herjende diktator – en diktator som ikke vil stoppe dersom han lykkes i Ukraina.

Les også Trapper opp dronekrigen Russland gjennomførte natt til søndag det mest omfattende droneangrepet mot Ukraina siden invasjonen, og Ukraina hevder å ha angrepet russiske flybaser.

Financial Times

Donald Trumps angrep på vitenskap og akademisk frihet er en katastrofe for USA. Samtidig er det en gyllen mulighet for Storbritannia til å trekke til seg topp amerikansk talent. Så langt har Storbritannias innsats vært fragmentert og dårlig koordinert.

Die Welt

Er Israels militæroperasjon i Gaza uproposjonal? Dette spørsmålet preger både politikk og medier. Men ingen av de mange analytikerne og kommentatorene, har konkretisert hva Israel burde ha gjort for å svare på 7. oktober-angrepet uten å overskride grensene for proporsjonalitet.

Dagens Industri

Europa trenger en europeisk verdikjede for kritiske råvarer. Det burde ikke være nødvendig med kinesisk utpressing eller amerikanske trusler om anneksjon for å innse at utbyggingen må gå raskere. Her har gruvenasjonen Sverige et viktig ansvar.

Les også WSJ: – Trump er ikke en konge Et omfattende vedtak fra handelsdomstolen setter presidentmakten på plass i tråd med grunnloven, skriver The Wall Street Journal.