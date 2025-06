Fredssamtaler i Istanbul: Ble ingen våpenhvile

De siste fredssamtalene mellom Russland og Ukraina i Istanbul endte uten konkret framgang, men partene ble enige om å forberede et ny fangeutveksling, skriver Bloomberg.

– Kyiv krever en betingelsesløs våpenhvile, sa Ukrainas sjefsforhandler og forsvarsminister, Rustem Umerov.

– Russland er villig til å stanse kampene i to til tre dager på enkelte områder for å evakuere falne soldater, sa lederen for den russiske delegasjonen, Vladimir Medinsky.

Moskva overleverte også et todelt memorandum med forslag til både våpenhvile og fredsavtale. Partene ble enige om å utveksle tungt sårede krigsfanger og unge soldater under 25 år. Ukraina foreslo i tillegg et nytt møte senere denne måneden.

Samtalene kom dagen etter at Ukraina gjennomførte et omfattende droneangrep mot flybaser inne i Russland, der blant annet langdistansebombefly ble ødelagt. Angrepet skal ha vært det mest omfattende så langt og involverte 117 droner operert av ukrainske styrker inne i Russland, opplyste president Volodymyr Zelenskyj.

– Rundt en tredjedel av de strategiske missilbærende bombeflyene ble truffet, ifølge Zelenskyj.

Ifølge Ukrainas sikkerhetstjeneste ble over 40 russiske fly skadet, inkludert Tu-95 og Tu-22 M3 bombefly, som kan bære både konvensjonelle og kjernefysiske våpen. Russland bekreftet angrep mot fem flybaser, men hevdet kun få fly ble skadet.

Zelenskyj sa søndag at delegasjonen til Istanbul skulle ta opp både våpenhvile, fangeutveksling og tilbakelevering av bortførte barn. Ukraina la under møtet frem en liste over barna landet ønsker returnert.

– Dersom Russland undergraver denne agendaen, er det klart at nye, sterke sanksjoner haster, ifølge Zelenskyj.

To medlemmer av den ukrainske delegasjonen møtte representanter fra Storbritannia, Tyskland og Italia i forkant av forhandlingene med Russland.