Mens handelskrigen mellom USA og Kina raser er det forventet at de to øverste lederne for de to landene vil prate sammen denne uken, ifølge Bloomberg.

Natt til tirsdag norsk tid bekreftet Trumps pressesekretær, Karoline Leavitt, at «de to lederne vil sannsynligvis snakke sammen denne uken».

Hun ga ikke noe spesifikt tidspunkt for når spesifikt samtalen skulle finne sted.

Etter de to landene kom til enighet om reduserte tollsatser i mai, har begge landene anklaget hverandre for å bryte vilkårene i handelsavtalen. Det har skapt usikkerhet rundt hvor sterkt fundament avtalen i realiteten har.

Trump har i lang tid sagt at direkte samtaler med Xi er den eneste måten å løse uenighetene mellom de to landene. Xi har på sin side vært tilbakeholden med å slå på tråden, og har heller foretrukket at deres rådgivere tar seg av forhandlingene, skriver Bloomberg.

Forrige gang de to med sikkerhet snakket sammen var i januar, før Trump ble innsatt som president.