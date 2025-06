WSJ: – Trump fremmer venstresidens agenda

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump sier at han vil revitalisere Amerikas vakre, rene kullindustri. Derfor er det underlig at administrasjonen hans støtter et feilslått søksmål fra Texas' riksadvokat Ken Paxton, som vil tvinge kapitalforvaltere til å selge sine aksjer i amerikanske kullprodusenter. Tror Republikanerne at kapitalforvaltere kjøpte aksjer i kullselskaper for å produsere mindre kull? Dette er å fremme venstresidens antikull-agenda.

Søksmålet anklager Vanguard, BlackRock og State Street for å ha brutt konkurranseloven. Den juridiske innleveringen støtter søksmålets bisarre teorier, samtidig som den forbeholder seg vurderingen av fakta.

Logikken i søksmålet er så søkt at det kan åpne for all mulig statlig innblanding i markedene, under dekke av å håndheve konkurranselovgivningen. De republikanske riksadvokatene hevder at kapitalforvalterne økte strømprisene ved å samarbeide om å redusere amerikansk kullproduksjon for å fremme såkalte ESG-mål for miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring.

Vi har tidligere kritisert kapitalforvaltere for å slutte seg til disse klimagruppene og advart om at det kunne gi dem juridiske problemer. Vel, her er vi. Men søksmålet gir ingen bevis for at Vanguard, State Street eller BlackRock faktisk samhandlet for å redusere kullproduksjonen – langt mindre at de vant frem.

Det riksadvokatene og administrasjonen unnlater å nevne, er at amerikansk kullproduksjon har vært i nedgang siden 2008. Miljøreguleringer har gjort kullkraftverk mindre økonomiske, særlig sammenlignet med sterkt subsidiert fornybar energi og billig naturgass.

KULLGRUVE: Peabody Energys Francisco-gruve i Indiana i USA. Foto: Bloomberg

Les også Trump: – Dere valgte en vinner President Donald Trump gleder seg stort over at høyrenasjonalisten Karol Nawrocki gikk seirende ut av presidentvalget i Polen.

Financial Times

Dersom politisk retorikk var et våpen, ville Storbritannia vært nærmest uinntagelig. Statsminister Keir Starmers verbale vilje til å gjøre Storbritannia kampklart er beundringsverdig. Men avstanden er stor mellom virkeligheten og statsministerens forsvarsretorikk.

Die Welt

Enten det er etter fotballkamper eller ved demonstrasjoner: I Paris skjer det stadig oftere voldseksesser med plyndring og dødsfall. Greit nok, Frankrike er revolusjonens land. Men denne historiske forklaringen holder ikke lenger.

Dagens Industri

Det blir ikke noe statlig hovedansvar for den svenske helse- og sykepleien. Det ble klart da den parlamentariske komiteen som har utredet spørsmålet, presenterte sitt arbeid mandag. Det må ikke overskygge hva som faktisk kan forbedres innenfor det systemet vi vil ha i overskuelig fremtid.

Les også WSJ: – Skader Trumps agenda og ettermæle Presidenten bør forstå at hans angrep på konservative dommere skader hans egen agenda og ettermæle, skriver The Wall Street Journal