Nederlands statsminister trekker seg

Etter at PVV ble størst i det nederlandske valget i 2023, dannet partiet regjering sammen med høyreliberale VVD, antikorrupsjonspartiet NSC og bondepartiet BBB.

Regjeringen fikk den partiløse tidligere embetsmannen og etterretningssjefen Dick Schoof som statsminister, og PPVs leder Geert Wilders ble ikke selv minister.

Schoof sier på en pressekonferanse tirsdag at regjeringen vil fortsette som et forretningsministerium uten PPVs ministre, og at de særlig vil forsøke å ta hånd om saker knyttet til sikkerhetspolitikken.

68-åringen har vært Nederlands statsminister siden 2. juli i fjor.