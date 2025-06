Medier: Ap, Sp og SV enige om turistskatt

Partiene har kalt inn til pressekonferanse klokken 17.45 tirsdag. Før pressekonferansen opplyste kilder til NRK og Aftenposten at det var blitt enighet mellom partiene.

Regjeringens foreslåtte turistskatt ble vraket da næringskomiteen diskuterte saken forrige uke. De gikk i stedet for inn for en skatt for cruiseturister.

Denne uken behandles saken om turistskatt, også kalt besøksbidrag, i Stortinget.

I november i fjor la regjeringen fram forslaget om at kommunene kan få mulighet til å innføre en turistskatt på inntil 5 prosent på overnatting. Forslaget har møtt kraftig motstand i reiselivsnæringen og hos deler av opposisjonen på Stortinget.

Forrige uke ble altså forslaget snudd opp ned under komitébehandlingen.