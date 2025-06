Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Etter at høyresiden tapte i Canada, Australia og Romania, er Karol Nawrockis valgseier i det polske presidentvalget en seier for Donald Trumps Maga-bevegelse. Nawrockis Polen kan vise seg å bli en mindre pålitelig partner i koalisjonen som Storbritannia, Frankrike og Tyskland forsøker å samle for å styrke Ukraina.

Statsminister Donald Tusk hadde satset sin politiske framtid på håpet om en støttende president som kunne gi ham friere hender. I stedet trer Nawrocki inn – en tidligere fotballpøbel uten erfaring fra folkevalgte verv.

For Polens europeiske partnere er det ett lyspunkt: Nawrocki og hans parti deler ikke den pro-russiske holdningen man ser hos for eksempel Ungarns Viktor Orbán. Men den EU-skeptiske Nawrocki er sterkt opptatt av historiske konflikter mellom Polen og Tyskland, han motsetter seg ukrainsk Nato-medlemskap og EU-initiativ for å bygge et selvstendig europeisk forsvar utenom USA.

At høyrepopulisme kan få så sterkt fotfeste i et land som har vært en økonomisk suksesshistorie blant de tidligere kommunistlandene som ble med i EU etter 2004, er enda et bevis på hvor langt de etablerte partiene fortsatt har igjen for å finne effektive måter å møte denne trusselen på.

The Wall Street Journal

Amerikanere har nå fått med seg Ukrainas bemerkelsesverdige droneangrep på søndag. Angrepet viser at også USA er sårbart for drone- og missilangrep. I teorien kunne det ha vært B-2-bombefly som ble ødelagt av Iran eller Kina. I neste konflikt vil alle i USA være ved frontlinjen.

Die Welt

I Nederland har høyrenasjonalisten Geert Wilders latt den første koalisjonen han selv var sentral i, kollapse. Det som trolig fikk ham til å gå, var hans åpenbare misnøye med at det ikke var han selv som fikk lede koalisjonen.

Dagens Industri

Det har gått åtte måneder siden Michael Claesson tiltrådte som Sveriges øverstkommanderende. Oppdraget hans er utvilsomt komplekst. Forsvaret må vokse, men minst like viktig som mer penger, er tilgangen på nok vernepliktige og offiserer.

