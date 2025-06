Kathrine Astrup Fredriksen venter barn med den sveitsiske milliardæren Patrick Liotard-Vogt, skriver DN.no, og viser til den sveitsiske avisen Blick.

Barnet vil ifølge Blick bli født i Sveits, mens familien trolig vil holde til i Dubai og London.

SKAL BLI PAPPA: Den sveitsiske milliardæren Patrick Liotard-Vogt. Foto: LinkedIn

Den vordende bestefar John Fredriksen bekreftet nylig overfor Finansavisen at De forente arabiske emirater er hans nye base. Blick skriver at også Liotard-Vogt er bosatt i Dubai, og at Fredriksens datter møtte ham gjennom felles venner.

Det kommende barnet blir Fredriksens andre barnebarn, etter at Kathrines tvillingsøster Cecilie i 2020 fikk en sønn – John Christian Fredriksen – med britiske David Ross. Han bygget opp Carphone Warehouse, som senere ble en del av Elkjøp-eier Dixons Carphone.

Les også Fredriksens kjempeflåte John Fredriksen har solgt seg ut av Golden Ocean og avvikler Avance Gas. Målt i antall skip og rigger er han likevel større enn noensinne.

Nestlé-arving

På sin liste over de 300 rikeste sveitserne vurderer Handelszeitung Liotard-Vogt til å være god for 275 millioner sveitserfranc, omkring 3,4 milliarder kroner. Nestlé-arvingen og investoren er blant annet majoritetsaksjonær i medieplattformen «A Small World» – ifølge Blick et «Facebook for rike».

Liotard-Vogt er ifølge Handelszeitung investert i eiendom, vindparker og selskaper som Skycell og Greenforce. Investeringene skjer gjennom hans investeringsselskap PLV Capital.

Sveitseren er likevel et stykke unna John Fredriksens formue, som av Kapital er vurdert til 253 milliarder kroner. Vurderingen som ble gjort i fjor høst var opp nesten 50 milliarder kroner fra året før.

Les også – Har gått til helvete – Storbritannia har gått til helvete, som Norge, sier John Fredriksen om flyttingen fra London til Emiratene.

Skattemotivert

Like før jul i fjor skrev Finansavisen at det var nye skatteregler for utenlandske statsborgere som fikk Fredriksen til å flytte fra London. Da var det ennå ikke klart hvor han ville bosette seg. Både Monaco, Sveits, Kypros, Hellas, Italia og De forente arabiske emirater skal ha blitt vurdert.

Og valget skal ha falt på sistnevnte.

– Administrasjons- og serviceselskapet Seatankers vil fortsette å yte tjenester til gruppens selskaper fra Bermuda, Kypros, London og Oslo. Fremover kommer vi i tillegg til å levere tjenester til gruppeselskapene også fra Emiratene, sa Fredriksen i et nylig Finansavisen-intervju.

Les også – Skal lytte når Fredriksen snakker Norge er fortsatt et svært godt land å drive skipsfart fra, mener Rederiforbundet, som svarer på kritikken fra John Fredriksen.

– Fredriksen vet godt hva han snakker om – Det er ingen tvil om at det er billig å kjøpe shippingaksjer, sier BW LPG-sjef Kristian Sørensen.

Strør nye millioner over Fredriksen Mars-inntekten glapp for en av Paratus-riggene, men selskapet leverer likevel varene til John Fredriksen og de øvrige aksjonærene – og opprettholder 2025-guidingen.

Vokser og vokser

I forkant av ukens Nor-Shipping-messe på Lillestrøm la avisen frem en oversikt som viser at Fredriksen nå er større enn noensinne målt i antall skip og rigger han styrer eller har betydelige eierinteresser i – og styrker sin posisjon som den suverent største norske rederen.

Mens den utflyttede nordmannen for to år siden styrte eller hadde avgjørende innflytelse over 370 skip, rigger og nybygg verdt over 230 milliarder kroner, er antallet nå økt til nær 600 enheter og rundt 380 milliarder kroner, viser oversikten basert på tall fra VesselsValue.

Og flåten, den bare vokser og vokser.

– Seatankers har i dag over 30 nybygg innen tank, bulk og subsea til en samlet verdi på over 3 milliarder dollar, sa Fredriksen til Finansavisen nylig.

– Vi har også en betydelig privat flåte og gjør kontinuerlige vurderinger på hvordan vi håndterer skipene vi eier, la han til.