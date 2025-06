– Det var en god samtale, men ikke en samtale som kommer til å føre til umiddelbar fred, skriver Trump på Truth Social om samtalen med Russlands president Vladimir Putin om situasjonen i Ukraina.

De skal ha diskutert «flere angrep på begge sider», men også Ukrainas angrep søndag mot flere flybaser i Russland som ødela flere fly på bakken langt inne i landet.

– Putin sa veldig tydelig at han vil besvare de nylige angrepene mot flybasene, skriver Trump.

De skal også ha diskutert Iran, og Putin skal ha foreslått at han selv kunne delta i atomsamtalene med Iran for å få fortgang på en konklusjon om atomavtalen.

De to presidentene skal ha vært enige om at de ikke kan akseptere at Iran skaffer seg atomvåpen.

– Jeg mener at Iran har trenert sin avgjørelse i denne viktige saken, og at vi trenger en klar konklusjon veldig snarlig, skriver Trump.

USA har nylig krevd at Iran skal stanse all anriking av uran. Anriking av uran til et høyt nivå er nødvendig for å utvikle atomvåpen.