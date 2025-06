Klimaministeren utelukker å sende inn klimamål til FN mot Stortingets vilje

– Regjeringen kommer ikke til å sende et nytt klimamål til FN uten flertall for det i Stortinget. Vi har aktivt bedt om Stortingets mening om klimamålet. Vi kommer til å respektere det Stortinget bestemmer seg for, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til VG.

Norge skal melde inn nytt klimamål til FN for 2035. Ap-regjeringen ønsket å lovfeste et mål om at utslippene skal reduseres med minst 70–75 prosent sammenlignet med 1990 innen 2035 i ny klimalov.

Opprinnelig ønsket Ap-regjeringen et bredt forlik i Stortinget, men har nå kun støtte fra Høyre, noe som vi si at de én stemme for å få flertall.

Hussainis utspill i Altinget tirsdag møtte fort reaksjoner. Frp, Sp og MDG kalte Ap arrogante, mens WWF beskrev uttalelsen som en skandale.

Eriksen vil ikke kommentere kritikken, men understreker at regjeringen fortsatt ønsker bred enighet i klimapolitikken og at deres «dør står fortsatt åpen» for forhandlinger.

(©NTB)