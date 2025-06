Onsdag kveld stemte FNs sikkerhetsråd over en resolusjon med krav om «umiddelbar, ubetinget og permanent våpenhvile som holdes av alle parter» på Gazastripen.

14 av de 15 medlemmene i sikkerhetsrådet stemte for – og kun USA var for. Siden de har vetorett, ble ikke resolusjonen vedtatt.

Det var på forhånd ventet at USA skulle legge ned veto, noe de vanligvis gjør når det fremmes Israel-kritiske resolusjoner i Sikkerhetsrådet. USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike er faste medlemmer av rådet og har vetorett.

Sist gang sikkerhetsrådet stemte over en Gaza-resolusjon, var i november i fjor. Også da var det kun USA som stemte mot.

Den forrige våpenhvilen, som trådte i kraft 19. januar, ble brutt av Israel som gjenopptok angrepene 18. mars.

Resolusjonsutkastet krever også at Israel opphever alle restriksjoner på nødhjelpsleveranser til Gaza, lar FN og hjelpeorganisasjoner stå for utdelingen og at Hamas løslater alle gjenværende gisler.

Onsdag meldte palestinske helsemyndigheter at 95 personer ble drept i israelske angrep det siste døgnet, blant dem mange barn og kvinner.