Trump starter Biden-gransking: – Skandale

– Denne konspirasjonen markerer en av de farligste og mest bekymringsfulle skandalene i amerikansk historie, heter det i et presidentnotat.

Tiltaket er det siste i en langvarig kampanje fra Trump for å diskreditere sin forgjenger – en kampanje som har fått bred støtte fra republikanske politikere og konservative medier.

Her vises det blant annet til Bidens begrensede offentlige opptredener mens han var president, samt hans tilbakeholdenhet med å stille til intervjuer, som bevis på det de mener var en president ute av stand til å ivareta rollen som USAs øverstkommanderende.

– Grunnløse påstander

I en uttalelse sent onsdag avviste Biden påstandene som grunnløse:

– La meg være tydelig: Jeg tok beslutningene under mitt presidentskap. Jeg tok beslutningene om benådningene, presidentordrene, lovgivningen og kunngjøringene. Enhver antydning om at jeg ikke gjorde det, er latterlig og usann, sa Biden.

Trump har lenge hevdet at Biden, som beseiret ham i presidentvalget i 2020, er mentalt uegnet. Han har også antydet at bruken av en mekanisk signaturpenn – en såkalt autopen – for å signere notater, presidentordrer og benådninger, kan ha gjort handlingene ugyldige.

Anklagene går ut på at personer i Bidens krets dekket over hans mentale og fysiske forfall og tok avgjørelser på hans vegne.

Konspirasjon

– Presidentens juridiske rådgiver skal, i samråd med justisministeren og ledere for andre relevante føderale etater, granske hvorvidt enkeltpersoner konspirerte for å villede offentligheten om Bidens mentale tilstand og på grunnlovsstridig vis utøvde presidentens myndighet, heter det i kunngjøringen fra Trump.

Trump har gitt justisminister Pam Bondi og Det hvite hus' advokat David Warrington i oppdrag å håndtere granskningen.

Biden, som da var 81 år gammel, trakk seg fra gjenvalgskampen 21. juli, etter en svak debattopptreden mot Trump på CNN vel tre uker tidligere. Opptredenen forsterket allerede utbredte bekymringer om hans helse og mentale skarphet.

