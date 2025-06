Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Ukrainas droneangrep mot russiske militære flybaser i helgen sjokkerte verden. Ingen skal kunne smugle autonome systemer langt inn i Sibir og ødelegge militært materiell på beskyttede flybaser hos en atommakt. At Ukraina klarer det likevel, er en historisk krigslist og et overraskelsesangrep på nivå med Israels personsøkerangrep mot Hizbollah. Kanskje er det enda mer imponerende.

Nok en gang viser Ukraina at landet er en mester i å bruke ny teknologi på uventede måter. Teknologi, marked og handel er sentrale ressurser – også i krig.

Ny teknologi, marked og handel kan høres ut som sivile dyder – men de er også grunnleggende ressurser i krig. Den beredskapssosialismen som lett sprer seg i svensk forsvarsdebatt, er derfor en direkte trussel mot svensk sikkerhet. Å argumentere for statlige løsninger, statlig eierskap og statlig kontroll i beredskapens navn har ingenting med faktisk beredskap å gjøre. Det er bare et påskudd for venstresidens gamle hang til en stor stat.

Og ideen om at utenrikshandelen skal opphøre i krise eller krig og at alle vil lide under komponentmangel, er en fantasi. Intensiv utenrikshandel er like mye en styrke i krig som i fred.

Ekte beredskap betyr åpne havner, lønnsomme rederier, tilgang til sjøvante forsikringsselskaper og skipsmeglere – og ikke minst et solid fotfeste i den internasjonale økonomien. Å verne om dette er å verne om svensk sikkerhet.

ØDELEGGELSE: Russiske bombefly av typen Tu-95 etter et ukrainsk droneangrep i Irkutsk-regionen. Foto: NTB

The Wall Street Journal

President Donald Trump ønsker å være en fredsmegler, men hans samtalepartnere i Moskva og Teheran motsetter seg stadig hans tilbud. Når vil han endelig ta nei for et svar? USAs motstandere tester hvorvidt Trump faktisk vil gjøre mer enn å snakke.

Financial Times

Sør-Koreas presidentvalg denne uken var en bekreftelse på demokratiet i et land som ble rystet av forsøkene på å innføre unntakstilstand. Nå har vinneren Lee Jae-myung en tornete vei foran seg.

Die Welt

Etter telefonsamtalen mellom USAs president Donald Trump og Russlands makthaver Vladimir Putin er Europa nok en gang i sjokk. Ukrainerne har lidd lenge nok for Europas sikkerhet og frihet. Nå må europeerne treffe Putin der det gjør vondt.

