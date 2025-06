Imponert over Ukraina: – Badass

President Donald Trump skal ha uttrykt beundring for det nylige ukrainske droneangrepet mot russiske luftbaser, melder Axios.

Kilder sier til nyhetsbyrået at Trump beskrev angrepet som «sterkt» og «badass», og at han ble særlig imponert over hvordan Ukraina opererte fjernstyrt fra lang avstand.

Spider's Web-operasjonen dreide seg om droner som ble skjult i kamuflerte kasser om bord i lastebiler, og som gjorde det mulig å angripe en flybase så langt som 4.300 kilometer unna – i Irkutsk-regionen i Sibir. Hvor mange fly som ble ødelagt eller skadet, er fortsatt uklart, men vurderinger fra åpne kilder antyder et antall på mellom 10 og 12.

En Trump-rådgiver uttalte: «Internasjonalt sett har du en chihuahua som påfører en mye større hund virkelig skade.»

Bekymret for Putin-reaksjon

Trump skal også ha gitt uttrykk for bekymring over angrepet. En kilde fortalte at han frykter at det «vil føre til en betydelig reaksjon fra Putin», og undergrave forsøket på våpenhvile.

Trump og Putin snakket onsdag kveld sammen på telefon i en time og et kvarter.

– Putin sa veldig tydelig at han vil besvare de nylige angrepene mot flybasene, uttalte Trump.

Putin uttalte ifølge Axios at angrepet gjør det vanskeligere å vurdere et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som på sin side hevder at Russland allerede lenge har ignorert fredsforslag.

En høytstående tjenestemann i Det hvite hus sa at Trump ikke var overrasket over angrepet i seg selv, men at han er bekymret for at det kan forlenge konflikten.