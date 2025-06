USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket onsdag kveld sammen på telefon i en time og et kvarter.

Der fortalte Putin at han er klar til å hjelpe USA med å få fortgang på en konklusjon om atomavtalen med Iran.

– Vi har et nært forhold med Teheran, og president Putin fortalte at han er klar til å bruke dette forholdet for å løse den iranske atomsituasjonen, sa Putin-talsmann Dimitrj Peskov til pressen torsdag.

USA var i 2015 med på å framforhandle en atomavtale med Iran, sammen med Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

I 2018 trakk Trump USA fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Ett år senere trappet Iran blant annet opp anrikingen av uran.

Flere forsøk på å gjenopplive avtalen de siste årene har vært mislykket.