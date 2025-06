Trump har snakket med Xi Jinping: – Veldig positivt

Saken oppdateres

Det har vært varslet at USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping ville snakke sammen denne uken.

På torsdag bekreftet først kinesiske medier at de to hadde hatt samtaler, før Trump bekreftet samtalene i et innlegg på Truth Social senere på dagen.

I innlegget skriver Trump at samtalen mellom ham og Xi var god, og at de diskuterte «noen av innfløkte sidene i vår nylig inngåtte handelsavtale».

Om samtalen som varte i rundt halvannen time, skriver Trump at resulterte i «veldig positive konklusjoner for begge land» og at den «nesten utelukkende» handlet om handel.

«Det ble ikke diskutert noenting om Russland/Ukraina, eller Iran.»

Trump skriver videre at deres team om kort tid vil møtes «på et sted som ennå ikke er bestemt». USA vil blant annet representeres av finansminister Scott Bessent, handelsminister Howard Lutnick og USAs handelsrepresentant, Jamieson Greer.

Greer er Trumps fremste rådgiver og forhandler når det kommer til handel, og tidligere denne uken møtte han Jens Stoltenberg i Paris.

Blant annet inviterte Xi også Trump og hans kone Melania til å besøke Kina, noe Trump skriver at han «gjengjaldt».

«Som presidenter av to store nasjoner er dette noe vi ser frem til å gjøre», skriver Trump.