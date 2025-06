– Den enkleste måten å spare penger på i budsjettet – milliarder på milliarder av dollar – er å avslutte Elons offentlige subsidier og kontrakter, skriver Trump på nettstedet Truth Social.

– Jeg var alltid overrasket over at Biden ikke gjorde det, legger han til, med henvisning til sin forgjenger i Det hvite hus.

Trump kaller Musk «sprø» – «crazy» – og skriver at han selv ba milliardæren om å slutte som presidentrådgiver.

Dermed har ordkrigen mellom Trump og Musk eskalert enda et hakk. Tidligere torsdag sa Trump at han var veldig skuffet over Musks kritikk av Republikanernes budsjettforslag.

Musk svarte med å hevde at Trump ville tapt valget i fjor uten hans hjelp.

– For en utakknemlighet, la han til.

Musk regnes som verdens rikeste mann og leder både elbilprodusenten Tesla og romfartsselskapet SpaceX. Førstnevnte har dratt nytte av offentlige subsidier, mens sistnevnte har store kontrakter med den amerikanske staten.