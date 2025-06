Rally i Tesla: Planlegger møte med Musk

Tesla-aksjen falt over 14 prosent i ordinær handel torsdag etter at toppsjef Elon Musk og president Donald Trump var i full offentlig krangel.

I løpet av nattestimene har aksjen steget nær 7 prosent til 303,67 dollar.

Politico melder om «tegn til våpenhvile» mellom de to partene, etter at nyhetsbyrået intervjuet president Trump.

– Det går veldig bra, aldri gått bedre, sa Trump da han ble spurt om bruddet med sin tidligere støttespiller.

Samtidig jobber Trumps medarbeidere aktivt i kulissene for å dempe konflikten, melder Politico. Det skal ha blitt planlagt en samtale mellom Det hvite hus og Tesla-sjefen fredag, i et forsøk på å megle frem "fred".

Striden mellom de to har særlig dreid seg om Trumps såkalte «big beautiful bill», et lovforslag som potensielt kan øke USAs underskudd med flere billioner dollar.

Finansmann Bill Ackman forsøkte å bidra til forsoning på X:

– Jeg støtter @realDonaldTrump og @elonmusk, og de bør slutte fred for vårt lands beste, skrev Ackman.

Musk svarte kort:

– Du tar ikke feil.

Good advice. Ok, we won’t decommission Dragon. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2025

Full krangel

Tidligere torsdag, under en pressekonferanse i Det hvite hus, sa president Donald Trump at han var skuffet over Musk, og at han var usikker på om de kom til å ha et godt forhold lenger. Samtidig satt Musk og svarte på uttalelsene fra Trump på X i sanntid.

– Jeg ba Elon om å forlate administrasjonen. Jeg tok vekk elbilforslaget som tvang alle til å kjøpe elektriske biler ingen ville ha. Han visste at jeg kom til å gjøre dette for flere måneder siden. Han ble helt gal, skrev Trump senere på Truth Social.

Ordlyden fra Musk:

– Det er på tide å slippe den store bomben. Trump er i Epstein-dokumentene. Det er den egentlige grunnen til at de ikke har blitt frigjort.