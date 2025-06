Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Hverken Donald Trump eller Elon Musk er kjent for sine beskjedne egoer. Derfor var nok bruddet mellom dem bare et spørsmål om tid. Det tragiske er Musks ambisjoner for byråkratiet. Metodene hans var uberegnelige og resultatene skuffende, men i en så stygg skilsmisse er det ingen som vinner.

Det hele utgjør i hvert fall underholdende politisk teater – i hvert fall for Demokratene. Først kom Musks bredside mot One Big Beautiful Bill Act, som han kalte en vederstyggelighet. Trump svarte at han var skuffet, men at kompisen Elon hele tiden visste hva lovforslaget inneholdt.

Musk skrudde opp temperaturen med en oppfordring til sine følgere på X.com om å «DREPE LOVFORSLAGET». Presidenten svarte med at Musk led av «Trump derangement syndrome», hvorpå Musk svarte at Trump aldri ville ha vunnet uten hans hjelp.

Siden disse to bare kjenner én retning – oppover – svarte Trump på Truth Social: «Den enkleste måten å spare penger i statsbudsjettet på, milliarder og milliarder av dollar, er å avslutte Elons statlige subsidier og kontrakter.»

Hvor dette ender, er det ingen som vet. Men vi tør vedde på at Musk ikke får tilbake sine elbil-subsidier i budsjettforslaget. Vi håper han i det minste får beholde romfarts- og forsvarskontraktene. De har presset NASA og Pentagon til å skjerpe seg både på raketter og mye annet.

Les også Ordkrig: – Trump er i Epstein-dokumentene Ordkrigen mellom Musk og Trump trappes opp. Nå hagler påstander om utakknemlighet, resesjon og Epstein-dokumenter.

Financial Times

Det blir stadig tydeligere at Benjamin Netanyahus ytre høyre-regjering utnytter situasjonen for å forfølge målet om mer okkupasjon, og muligens anneksjon, og å drive palestinere bort fra landet sitt. Israel ødelegger grunnlaget for en palestinsk stat, og Netanyahu-regjeringen må stilles til ansvar.

Die Welt

Den nye regjeringen vil stå ved de allerede inngåtte løftene om å ta imot afghanske kvinner og menn i fare. Men er det forenlig med en streng asyl- og migrasjonspolitikk? Har Tyskland virkelig et ansvar for de 2500 afghanerne i Islamabad?**

Dagens Industri

Regjeringen anklages for ikke å lytte til forskningen og for å bruke utredningsvesenet til bestillingsoppdrag. Men demokratiets kjerne er folkets valgte politikere som fatter beslutninger i tråd med den politikken de har fått mandat til av velgerne.

Les også Financial Times: – En seier for Maga-bevegelsen Polen kan vise seg å bli en mindre pålitelig partner i koalisjonen for å styrke Ukraina. Det skriver Financial Times.