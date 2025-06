Flyttebonanza fra Storbritannia

I de siste ukene har Finansavisen skrevet om at John Fredriksen flytter til De forente arabiske emirater og hans tidligere våpendrager Tor Olav Trøim bosetter seg i fyrstedømme Monaco.

Fra 6. april har en ny Labour-regjering innført et langt strengere skatteregime, med skjerpet inntektsbeskatning, omfattende endringer i arveavgiften – og en ny exitskatt. Men det er ikke bare store investorer som flytter fra de britiske øyer.

Høye skatter, økte levekostnader og pressede boligpriser gjør at stadig flere briter, både unge og eldre, vurderer å forlate landet. I en gjennomgang av leserhistorier kommer det frem at særlig yngre fagfolk og gründere er blant dem som ser utenlandsopphold som økonomisk nødvendig, skriver Financial Times.

Lavere levestandard

En nylig studie viser at nesten 75 prosent av briter mellom 18 og 30 år kunne tenke seg å bo og jobbe i et annet land, enten på kort eller lang sikt. Nesten to tredeler mener levestandarden deres er dårligere enn den foreldrene hadde, og over halvparten peker på lave lønninger som den største utfordringen for unge arbeidstakere.

Wolf, en 30 år gammel programvareutvikler og førstegangspappa, sier at han allerede vurderer å forlate Storbritannia sammen med familien.

– Vi må nå velge mellom London og barn nummer to, sier Wolf til Financial Times.

Han peker på en månedlig husleie på 3.000 pund og barnehagekostnader på ytterligere 2.000 pund per barn, alt dekket med netto inntekt.

– Det føles som om den britiske regjeringen bare vil at dette problemet skal forsvinne. De kan få ønsket sitt oppfylt, sier Wolf.

Hot tema

Også Rob, en 31 år gammel bankmann i London, sier han og vennene hans ofte diskuterer muligheten for å jobbe i utlandet.