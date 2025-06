Handelens miljøfond tror plastposeprisen har nådd toppen

Posebruken blant nordmenn flest avtar med den nåværende prisen på 6,75 kroner per plastpose i butikk, skriver E24. Nå er man på vei mot EUs mål på 40 poser person i året.

– Kurvene peker pent nedover, så vi tror vi skal klare det nå, sier daglig leder Cecilie Lind i Handelens miljøfond til næringslivsavisen.

Det kan bety at de dyre plastposene ikke blir enda dyrere. Handelens miljøfond har etter den siste avgiftsøkningen på plastposer fått inn så mye penger at de nesten ikke vet hvor de skal gjøre av dem. Egenkapitalen er ifølge E24 på over en milliard kroner. De pengene skal gå til miljøformål.

– Vi må bare rekke å dele dem ut. Det er et kapasitetsspørsmål, for vi ønsker selvfølgelig å bruke pengene så effektivt som mulig. Men utdelingstakten øker år for år, og vi forventer at 2025 er det siste året med økende inntekter, forteller Lind.